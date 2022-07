Corona-besmettingen dalen in Aalsmeer en regio

Aalsmeer – Het aantal corona-besmettingen heeft gelukkig de piek bereikt, de daling is weer ingezet. Ook in Aalsmeer minder positief geteste inwoners. Van 6 tot en met 19 juli werden 138 besmettingen met corona vastgesteld en dit zijn er 5 minder dan de laatste weken in juni. Ook in Uithoorn en Haarlemmermeer is het virus op z’n retour. In Uithoorn 158 (-2) en in Haarlemmermeer 643 (-141) positief getesten. In Amstelveen daarentegen een lichte stijging: 519 (+21). Vanuit Aalsmeer en Uithoorn zijn geen inwoners opgenomen in het ziekenhuis ter behandeling tegen corona, vanuit Haarlemmermeer 5 (+1) en vanuit Amstelveen 6 (+3). Er zijn in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Amstelveen gelukkig geen inwoners overleden aan het virus, in Uithoorn 1 inwoner. Er mag weer gewinkeld worden, uitstapjes gemaakt en evenementen bezocht worden, maar corona is niet weg. Doe een test bij klachten en blijf thuis bij een positieve uitslag. Ook regelmatig de handen wassen en goed ventileren worden aangeraden.