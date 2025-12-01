Coos Brouwer lijsttrekker CDA gemeenteraadsverkiezingen 2026

De Ronde Venen – Het CDA in De Ronde Venen heeft Coos Brouwer gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Met deze benoeming draagt de partij het vertrouwen uit in Brouwers verbindende stijl en zijn inzet voor een sterke en betrokken lokale samenleving.

Brouwer, geboren en getogen in Wilnis, is sinds 2018 actief als raadslid en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een herkenbaar gezicht binnen de gemeenteraad. Zijn ervaring, lokale wortels en betrokkenheid bij inwoners en organisaties vormen een stevige basis voor het lijsttrekkerschap. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de partij in mij stelt. Het is een mooie en eervolle opdracht om deze rol te vervullen. Ik wil samen met inwoners, ondernemers en verenigingen werken aan een fatsoenlijk en toekomstbestendig De Ronde Venen”, aldus Brouwer.

Volgens het CDA markeert zijn benoeming een periode van nieuwe energie. Ruud van den Heuvel, bestuursvoorzitter van CDA De Ronde Venen: “Coos is een verbindende en betrouwbare leider met oog voor wat er leeft. Hij staat dicht bij mensen en weet inhoud en warmte te combineren. Wij zijn trots dat hij onze lijst aanvoert.”

Met deze stap kijkt het CDA met vertrouwen vooruit naar de campagne. De partij wil de komende periode zichtbaar zijn in alle kernen, in gesprek met inwoners, om samen te bouwen aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Coos Brouwer. Foto: Yara Brouwer Photography.