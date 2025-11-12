Congres brengt zorg en welzijn samen

Mijdrecht – Het congres ‘Samen Gezond in De Ronde Venen’ vond afgelopen 4 november plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht; een gezamenlijk initiatief van de Gezonde Venen, Stichting Samens en de gemeente. Vertegenwoordigers uit diverse domeinen kwamen bijeen. Zo waren er huisartsen, paramedici, welzijnswerkers, ambtenaren, geboortezorg, GGD, Zilveren Kruis, ouderenzorg, raadsleden en vrijwilligersorganisaties aanwezig. Zij hadden een gedeelde missie: samenwerken aan een gezondere toekomst voor alle inwoners van De Ronde Venen.

De bevolking vergrijst, en zowel ouderen als jongeren hebben steeds vaker behoefte aan intensieve en complexe zorg. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen om een integrale aanpak. Het congres bood een platform om het sociaal en medisch domein met elkaar te verbinden, kennis te delen en nieuwe samenwerkingen te stimuleren.

Inspirerende bijdragen en nieuwe inzichten

Diana Lucassen, huisarts in Vinkeveen en voorzitter van Gezonde Venen, opende het congres met haar droom voor een gezonde gemeente. Wethouder Maarten van der Greft (Gezondheid) sprak over belang van een goede samenwerking tussen de gemeente, het voorveld en de eerstelijnszorg. Het Integraal Zorg-akkoord (IZA) levert daar een belangrijke bijdrage aan. Claudia Prange, directeur van Stichting Samens, benadrukte de rol van welzijn in het verlichten van de druk op de zorg.

De gemeente presenteerde de vernieuwde sociale kaart die eind 2025 beschikbaar komt voor alle inwoners. Anique Jansen van Zilveren Kruis gaf inzicht in de rol van de zorgverzekeraar binnen de lokale samenwerking.

Workshops en verbinding

In het tweede deel van het congres volgden interactieve workshops over thema’s als gezond ouder worden, AI in de zorg, gecombineerde leefstijl-interventie (GLI) en medicatie, kennismaking met het voorveld en hechte wijkverbanden. De avond werd afgesloten met een informele borrel, waar nieuwe verbindingen werden gelegd en ideeën tot samenwerking ontstonden.

Het congres markeerde een belangrijke stap richting een integrale aanpak van gezondheid in De Ronde Venen. Door domeinen te verbinden en samen te werken, kan beter worden ingespeeld op de behoeften van inwoners, nu en in de toekomst.

Op de foto: Het congres ‘Samen Gezond in De Ronde Venen’ vond afgelopen 4 november plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.