Concertserie van Klassiek In De Ronde Venen￼

Regio – Stichting Klassiek in De Ronde Venen is vorig jaar begonnen met een concertreeks die kamermuziek in een diverse samenstelling brengt. Deze tweede editie omvat drie concerten, die allemaal op één adres plaats zullen vinden: in de Geref. kerk De Morgenster in Vinkeveen op de Herenweg 253. Deze middagconcerten starten om 14.30 uur, zijn toegankelijk voor jong en oud en hebben een pauze. De sfeervolle kerk De Morgenster heeft een uitzonderlijk goede akoestiek en door haar bescheiden omvang blijven de concerten heel intiem. “Het publiek heeft in de kerk een prima zicht op wat de instrumentalisten doen en komt zo nog dichter bij de muziek”, zegt artistiek leider Irina Parfenova. Na afloop van ieder concert is er gelegenheid om in gesprek te komen met de musici. De entree bedraagt € 18,- p.p. inclusief een gratis drankje. Kinderen tot 16 jaar mogen kosteloos naar binnen. Tickets & Info: www.klassiekinderondevenen.nl of telefonisch: 06-209 17 312.

Wie en op welke data doen er mee dit seizoen? 8 oktober:

Oleg Lysenko (1974, Oekraïne, Poltava) Na zijn afstuderen op accordeon aan de Nationale Muziek Academie in Kiev in 1999 bracht Oleg zijn eerste CD ‘Awakening’ uit en zette hij zijn studie in Nederland voort aan de Messiaen Academie. Vervolgens specialiseerde hij zich in Argentijnse tango op bayan en bandoneon aan het Rotterdamse Conservatorium. In de categorie Ensemble won hij met medestudenten de derde prijs op de Internationale Accordeon Competitie in Castelfidardo, Italië. Oleg heeft een voorliefde voor genre-overschrijdende projecten waarbij beeldende kunst, literatuur en muziek elkaar aanvullen en in elkaar overvloeien. Zulke projecten ontwikkelde hij onder meer met schrijver en beeldend kunstenaar Armando, beeldhouwer en tekenaar Koenraad Tinel en met schrijvers, journalisten en filmmakers. (www.oleglysenko.nl).

Sinds februari vorig jaar heeft Oleg Lysenko al bijna honderd benefietconcerten gegeven voor Oekraïne. Met zijn bayan (knopaccordeon) zet Oleg zich in voor zijn geboorteland door geld in te zamelen voor medische hulpgoederen. Met de opbrengst van zijn benefietconcerten heeft Oleg tot nu toe al twee ambulances bij elkaar gespeeld en naar het front gestuurd!