Concertgasten genoten van Charlie Chaplin en orgelimprovisaties

Mijdrecht – Soms kun je voor een nieuwe ervaring niet direct de passende woorden vinden. Dat geldt voor het speciale concert afgelopen zondag in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht. De film ‘The Circus’ van de meester Charlie Chaplin – zelf al van een tijdloze klasse – werd, begeleid door de 69 minuten durende, virtuoze orgel-improvisaties van Geerten Liefting, een ware belevenis: het was ontspannen, het was luchtig, het was van een enorme muzikaliteit, met lachgeluiden van de concertgasten, maar ook met ingehouden adem; kortom een zondagmiddagconcert dat ieder die er was nog lang zal heugen. Diverse bezoekers verzochten zelfs om herhaling van deze prachtige combi: stomme film met orgel-improvisatie. Zo’n 160 concertgasten lieten hun waardering blijken in de deurcollecte, die deze keer bestemd was voor de Stichting Hoogvliegers, met een opbrengst van 700,25 euro.

Programma-aanpassing

Over vier weken, 8 maart om 15.00 uur, wacht alweer het volgende concert. Door omstandigheden is er een programma-aanpassing. Daarom kan het gewaardeerde ensemble Omnes Terminos, dat in februari 2024 heeft opgetreden, opnieuw een prachtig concert verzorgen. Sopraan Margarita Dudçaka, violiste Irina Trajkovska en organist Jeroen Pijpers zullen bezoekers laten genieten van hun passie om met elkaar diverse muziekstijlen te vertolken. De toegang is vrij. Zie ook www.zondagmiddagconcerten.com.

Op de foto: Samuel Strijbis (links) en Geerten Liefting. Foto: aangeleverd.