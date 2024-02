Concert sonates Beethoven en Schumann￼

Uithoorn – Violiste Tosca Opdam en pianist Nicolas van Poucke spelen sonates voor viool en piano van de grote componisten Beethoven en Schumann, maar ze verrassen de bezoekers ook met werken van onbekende componisten als Christiaan Sinding en Amanda Maier; deze laatste is een van de historische personages uit Arthur Japins roman ‘Wat stilte wil’.

Tosca Opdam en Nicolas van Poucke behoren onderhand tot de gevestigde namen in de wereld van de klassieke muziek. Opdam won in 2011 de eerste prijs op het Nationaal Vioolconcours Oskar Back en werd door de Volkskrant geprezen om haar ‘betoverende muzikale persoonlijkheid’. Haar debuut-CD ‘Soundscapes’ (met werken van Elgar, Mendelssohn en De Raaff) is door de muziekpers zeer lovend ontvangen. Zeven jaar geleden trad zij ook al op bij de SCAU, toen met pianiste Helena Basilova. Nu neemt zij als begeleider de bekende pianist Nicolas van Poucke mee.

Van Poucke werd in 2006 aangenomen bij de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam waar hij les kreeg van David Kuyken en later van Jan Wijn. Na een uitverkocht recital in het Amsterdamse Concertgebouw noemde muziektijdschrift De Nieuwe Muze hem ‘de jonge vrijdenker onder de Nederlandse pianisten’. Hij is momenteel bezig met een CD-project dat alle pianowerken van Schumann zal omvatten: de recensenten zijn unaniem lyrisch over de eerste twee CD’s.

Informatie en kaartverkoop

Het concert vindt plaats op zondag 18 februari in De Schutse te Uithoorn. Aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Kaarten zijn online te bestellen via www.scau.nl. Vanaf ongeveer een week vóór het evenement zijn er ook losse kaarten te koop in de boekhandels Readshop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein).