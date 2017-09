Concert aan de Amstel door KNA

Uithoorn – Aanstaande zondag zal het KnA Orkest een gezellig concert verzorgen aan de Amstel tegenover Restaurant Sjiek aan de Amstel en Lunchroom/Ijssalon Esplanade.

Het repertoire zal bestaan uit herkenbare popnummers zoals Smoke on the Water, Feeling Good, Hollandse Medley, Gloriaestafette, Earth Wind and Fire en meer.

Het concert is gratis toegankelijk en als u op tijd bent kunt u natuurlijk plaats nemen op het terras. Het concert zal worden geopend door het Leerlingenorkest van KnA. Dit orkest wordt gevormd door beginnende muzikanten, jong en ouder, en staat ook onder leiding van dirigent Gerhart Drijvers. Zij zullen starten rond 13.45 uur. Daarna zal het KnA Orkest spelen tussen 14.00 uur en 15.00 uur.