Regio – Misschien heeft u zich ooit afgevraagd wie er schuilgaan achter die leuke en leerzame tweewekelijkse IVN-natuurcolumns die al sinds 2007 de Nieuwe Meerbode verrijken, welnu, op de foto het huidige columnistenteam, nu eens niet in de natuur, maar wel dichtbij huis in restaurant De Schans in Vinkeveen om te vieren dat onlangs de 450e Natuur Dichtbij Huis-column verscheen.

V.l.n.r Wim Bax, Carola Jansen, Elza Vis, Catherina van de Graaf en Jaap Kranenborg.