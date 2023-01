Column BoB: Hier en Daar

Aalsmeer – Op blote voeten wandel ik door de branding, ze worden overspoeld door golven van de oceaan. Mijn voeten zijn omgeven door kleine visjes die erlangs en erover zwemmen tot de branding zich terugtrekt en de gelukkigen onder hen weer meeneemt naar het grote water. Strandlopertjes rennen over het nu gladde, drooggevallen zand om snel niet zichtbare hapjes, wat niet is mee teruggenomen door het water, te verorberen. Eindeloos kan ik hier lopen, door zand en water, met deze cyclus die er altijd zal zijn.

Aalscholver

Met een plaid over mijn voeten zit ik voor het raam. Regendruppels spelen dansend in het water om mij heen. De grote, stoere, oude eikenboom staat in winterstand, zij vertoont geen enkel leven. De dagen zijn grauw, grijs en nietszeggend. Vogels hebben zich verscholen tussen het riet en huiveren bij iedere windvlaag of stortbui. De watervogels lijken zich niets aan te trekken van deze donkere januaridagen. Zij zwemmen zenuwachtig achter elkaar aan; er zit zelfs iets van opgewondenheid in deze dieren, ze voelen, volgens mij, dat over niet al te lange tijd er iets nieuws staat te gebeuren in de natuur, maar toch moeten ook zij nog een paar maandjes wachten op de lente. Een aalscholver, links van mij, verorbert een veel te grote vis. Het levert een komisch schouwspel op.

Licht

Over de oceaan turend zie ik licht, het licht is oogverblindend mooi. De zon, aan de azuurblauwe hemel, laat golven glinsteren en zij strooit met diamanten. Er fladderen wat witte vlindertjes rond en een enkele libelle land op het warme, spiegelend, natte zand. Mijn voeten worden door het zand, de golven, visjes en de zon verwend.

Vuurvoer

Mijn kip zit als verdoofd onder een bankje in de tuin; zij houdt niet van regen, wind en een angstaanjagend grijs wolkendek. Ik houd van beiden, maar niet van een koud stram lijf en koude voeten. Ik gooi nog wat vuurvoer in de kachel.

Daar en hier

Mijmerend geniet ik van alles om mij heen. Ik hou van het donker, het licht, de kou, de warmte. Ik houd van de vissen, de vogels, de insecten, de bomen en het eindeloze uitzicht over het eeuwig inspirerend water. Ik houd van de natuur. Ik houd van hier en daar, ik houd van daar en hier….

Reageren? bob.plaswijck@planet.nl