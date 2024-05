College brengt werkbezoek aan P.A. van Rooyen

Uithoorn – Begin deze maand heeft het voltallige college van B & W een werkbezoek gebracht aan verhuisbedrijf van P.A. van Rooyen in Uithoorn. Het college brengt met enige regelmaat werkbezoeken aan bedrijven en instellingen in Uithoorn. In maart dit jaar is P.A. van Rooyen gekozen als ‘MKB Plus onderneming van het jaar’. Een extra aanleiding voor het college om dit bedrijf met een bezoek te vereren.

P.A. van Rooyen bestaat 150 jaar en is voor velen bekend als verhuizer in de gemeente Uithoorn. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een zeer veelzijdig logistiek bedrijf. Naast verhuizingen profileert het bedrijf zich steeds meer als totaal dienstverlener bij verhuizingen en meubelbezorging. Zo nemen ze ook aanvullende werkzaamheden voor hun rekening, zoals (de)monteren en schoonmaken van meubilair, ophangen van wandversiering en uitvoeren van kleine huishoudelijke reparaties. Verder heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in het verhuizen van kunst en als verhuizer van cliënten van zorginstellingen. Bijzondere opdrachten als het vervoeren en plaatsen van alle stembussen binnen de gehele gemeente Amsterdam zijn het bedrijf toevertrouwd.

Presentatie

Tijdens het werkbezoek kreeg het college een presentatie van de directie. Daarop volgde een rond-leiding door het bedrijf dat inmiddels 140 werknemers telt en 65 vrachtwagens heeft rijden. Van Rooyen heeft oog voor duurzaamheid en heeft maar liefst 370 zonnepanelen op het dak liggen. De eerste elektrische vrachtwagens (groot en klein) zijn inmiddels in gebruik.

Wethouder Jan Hazen (economie) is trots op zo’n mooi bedrijf in de gemeente: “Het enthousiasme van de medewerkers verraadt goed ondernemerschap. Ze zijn ook serieus bezig met duurzaam ondernemen. Er wordt gewerkt met herbruikbare verhuisboxen van gerecycled karton, er rijden 20 elektrische vrachtwagens en de ambitie is om het wagenpark verder te elektrificeren. Als gewortelde Uithoornse ondernemer wil P.A. van Rooyen graag meedenken en helpen bij vraagstukken als netcongestie en versterking van het bedrijventerrein.“

Foto aangeleverd.