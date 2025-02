College bezoekt Wesselman Flowers in De Kwakel

De Kwakel/Uithoorn – Op dinsdag 28 januari bezocht het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Wesselman Flowers. Dit bedrijf, onderdeel van de Dutch Tulips Group (DTG), is sinds midden 2023 gevestigd in De Kwakel. Wethouder Jan Hazen: “Wesselman Flowers organiseert op 7 en 8 februari een officiële opening. Het college vond dit een mooi moment om het bedrijf voorafgaand aan de opening te bezoeken.”

Unieke Tulpen in De Kwakel: het verhaal van Joost Wesselman Tulpen zijn in deze regio redelijk uniek. Eigenaar Joost Wesselman vertelt hoe het bedrijf een vestiging in De Kwakel is begonnen. In Roelofarendsveen was er dringend behoefte aan uitbreiding binnen een straal van ongeveer 15 km. Toevallig was Joost al in contact met de eigenaren van de rozenkwekerij aan de Dwarsweg in Kudelstaart. En zo is het allemaal begonnen.

Eén van de grootste tulpenkwekers van Nederland

Wesselman teelt grootschalig tulpen voor grote winkelketens in Europa en is al meer dan drie generaties gevestigd in Roelofarendsveen, nabij het Braassemermeer. Wesselman Flowers is een van de grootste tulpenkwekers van Nederland met een jaarproductie van maar liefst 170 miljoen tulpen. Deze tulpen worden als snijbloemen geleverd aan grote supermarktketens in Nederland en Europa, en via Tulpen.nl direct verkocht aan consumenten. Met de nieuwe vestiging in De Kwakel heeft Wesselman Flowers zijn kasoppervlak verdubbeld naar zeven hectare, gelijk verdeeld over de locaties in De Kwakel en Roelofarendsveen. De kwekerij in De Kwakel zal in eerste instantie 75 miljoen tulpen produceren, met de intentie om dit aantal de komende jaren te verdubbelen. In De Kwakel is voldoende ruimte om de komende jaren flink te groeien.

Duurzaamheid, innovatie en robotisering

Bij Wesselman Flowers staan duurzaamheid en innovatie centraal. Al jaren worden de tulpen zonder bestrijdingsmiddelen geteeld. Ook in de bollenteelt wordt voortdurend gezocht naar duurzame productiemethoden. Recentelijk zijn een selectierobot en een driftvrije spuitmachine aangeschaft. Het doel is om in 2030 op de hoofdlocaties tulpen te produceren zonder fossiele brandstoffen, in lijn met de wereldwijde energietransitie.

Uitdagingen bij de uitbreiding

Na de presentatie volgde een rondleiding door het bedrijf, waarbij Joost de uitdagingen bij het gereedmaken van de locatie uitlegde. Een eerste uitdaging was de toegang tot het terrein, die alleen via één inrit mogelijk is. Daarnaast moest er ruimte worden gecreëerd voor een uitbreiding van 650 m² voor het lossen van vrachtwagens en een loods van 2.000 m² voor zes koelcellen, grotendeels gebouwd op een bestaande kas. De strakke deadlines voor de bouw van de koelcellen, nodig voor het nieuwe seizoen, vormden een extra uitdaging. De krappe paden in de bestaande kas boden weinig bouwruimte, en de aannemer kreeg de opdracht om naast de uitbreiding ook de bestaande kas te vernieuwen.

Vol indrukken en ontzettend trots dat dit mooie bedrijf binnen onze gemeente gehuisvest is, nam het college afscheid.

Op de foto – van links naar rechts: gemeentesecretaris Karin Wegewijs, burgemeester Pieter Heiliegers, eigenaar Joost Wesselman en wethouders Jan Hazen en Ferry Hoekstra. Foto: Gemeente Uithoorn.