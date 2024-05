Clubcultuur herleeft in De Vink: Party vol memories

De Ronde Venen – Clubbing, zaterdag 15 juni bij Club Ting Tong in partylocatie De Vink aan de Herenweg 55 in Vinkeveen. Marco Bon en Dave Verbruggen organiseren van 23.00 tot 03.00 uur een feest voor jong en oud. De nadruk ligt op niet-commerciële dansmuziek, maar op underground dancemusic, die je vaak hoort in de clubs.

Verbruggen en Bon zijn geen vreemden als het om het organiseren en geven van feesten gaat. In het verleden hebben ze ruim 30 evenementen georganiseerd in De Ronde Venen en directe omgeving. Nu hebben ze hun onderkomen gevonden bij Chris en Ruben van De Vink. “De sfeer die deze ruimte uitstraalt, past goed bij het clubgevoel”, weet Marco.

Dave vult aan: “Vroeger nodigden we al dj’s uit van toentertijd bekende en legendarische clubs in Amsterdam, iT en Roxy. Nu willen we wat kleinere organisaties erbij betrekken zoals And Friends Amsterdam.

Marco vervolgt: “DJ Omit zal ons vergezellen en ons voorzien van een lekkere housegroove met ook een 90’s touch. Je kunt zijn muziek beluisteren op SoundCloud, waar hij tracks, albums en afspeellijsten deelt. Het is de bedoeling een gezellige vibe neer te zetten met subgenres zoals disco, funk, italo, deephouse en natuurlijk een house classic tussendoor. Harde techno en gabber komen niet ten gehore. Iedereen van jong tot oud moet lekker kunnen dansen op een groovy track en natuurlijk onder het genot van een drankje.”

Dave besluit: “Tegenwoordig zijn de entreeprijzen van feesten en festivals schrikbarend hoog. Dus kom gezellig stappen in de regio en houd ook aardig wat geld over om bijvoorbeeld een cocktailtje te scoren.”

Kaarten zijn verkrijgbaar via Instagram @clubtingtong voor € 10,– per persoon. Betalen aan de deur kan ook met pin of contant.

Op de foto v.l.n.r. Chris, Marco en Ruben. Foto aangeleverd.