Clinics en NK Bonaken in Café Keijzer

Leimuiden – ‘Alleen maar misère’, dat is het motto van de Bonaken-clinics die op de vrijdagavonden 18 oktober en 25 oktober om 20.00 uur bij Café Keijzer in Leimuiden worden gehouden. Aanmelden niet nodig! Alleen maar misère? Dat vraagt om uitleg. Misère is één van de meest voorkomende Bonaaktermen naast de zwabber en de bonaak.

Voorzitter Wim Buskermolen van de Stichting Bonaken Nederland: “Met deze laagdrempelige clinics hopen we weer een nieuw arsenaal deelnemers voor het Nederlands Kampioenschap van 2 november aan te boren.” Of Bonaken ingewikkeld is? “Valt wel mee, het is prima te leren.” Bonaken is een traditioneel caféspel hè; je bent heel wat rondjes verder voor je het in alle finesses onder de knie hebt.’’

Voor het kampioenschap op zaterdag 2 november hebben zich inmiddels bijna 100 Bonakers ingeschreven. De deelnemers komen uit heel Nederland. Het Nederlands Kampioenschap start zaterdag 2 november om 13.00 uur in Café Keijzer in Leimuiden. Inschrijven kan nog steeds via www.bonaken.nl of op de spel-zaterdag aan de zaal. Deelname is gratis.

Foto: Bonaken spelen in het café (aangeleverd).