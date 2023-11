Cindy Pieterse signeert ‘Ik zag een kikker’

Uithoorn – Met haar prentenboek ‘Ik zag een kikker’ stond Cindy Pieterse zaterdagmiddag voor Bruna Mijnders in Winkelcentrum Amstelplein. Het winkelende publiek wist haar al gauw te vinden en het kleurrijke prentenboek vond gretig aftrek als cadeau voor neefjes, kinderen of kleinkinderen.

Cindy signeerde haar boeken met een persoonlijk boodschap, die begon met ‘Lieve’ en dan de naam van het kind. “Ik vind alle kinderen lief”, verklaarde Cindy met een gulle lach. Na de handtekening van de schrijfster lieten de mensen het prentenboek binnen in de boekwinkel mooi inpakken. Ook kregen de kinderen een leuke kleurplaatje van het boek mee of konden ze een groen snoepkikkertje eten.

‘Ik zag een kikker’ heeft een knalgele kaft met een gezellige taartenwinkel. Het is een grappig boek om uit voor te lezen of om het zelf te lezen. Het gaat over een kikker die stiekem een taartenwinkel binnenglipt en zijn vinger in een taart steekt. Afhankelijk van de leeftijd van het kind haalt het andere dingen uit het verhaal. Kleuters hebben veel plezier om de kleurrijke tekeningen van Berber van den Brink. Kinderen uit groep 3 en 4 waarderen de tekst meer en zien de humor ervan in.

Cindy maakt gebruik van binnenrijm zoals een likkende, prikkende kikker, een herhaling met steeds een nieuwe toevoeging. Vanwege het veelvuldige gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden wordt het boek zelfs in groep 5 graag gebruikt. ‘Ik zag een kikker’ spreekt tot de verbeelding van ieder kind. Het is een grappig verhaal dat kinderen zal verrassen.

Schrijfster Cindy Pieterse reisde al naar boekwinkels van Ermelo tot Heemstede om eruit voor te lezen en te signeren sinds het boek in september is verschenen. Dit keer konden haar dorpsgenoten genieten van haar eerste prentenboek ‘Ik zag een kikker’.