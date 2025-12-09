‘Christmas around the world’ met Nachtegaal-stemmen

Mijdrecht/Wilnis – Wie alvast in kerstsferen wil komen, kan zondagmiddag 14 december terecht in de Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein in Mijdrecht/Wilnis. Om 15.00 uur start daar een bijzonder zondagmiddagconcert met als thema ‘Christmas around the world’.

Gratis toegang

Jong en oud is welkom om te genieten van een muzikale reis langs kerstliederen van uiteenlopende componisten en culturen. Toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de Stichting Gezinsbuddy, die eenoudergezinnen in de regio ondersteunt. Wie wil, kan na het concert nog napraten onder het genot van een drankje en een kerstversnapering in de naastgelegen S.e.T. Residentie.

Loepzuivere stemmen

Het concert wordt verzorgd door het jeugdkoor de Oosterhoutse Nachtegalen, onder leiding van dirigent Wim Schoones. Aan de toetsen zit Ramón Schoones, terwijl organist Stephan van de Wijgert het programma verrijkt met twee indrukwekkende orgelsoli. De koorleden, variërend in leeftijd van 7 tot 25 jaar, staan bekend om hun loepzuivere stemmen; niet voor niets dragen zij de naam ‘Nachtegalen’. Het koor is meer dan een zanggroep: leden leren hun stem als instrument te gebruiken en treden op bij evenementen in binnen- en buitenland. Hun motto spreekt boekdelen: Eens een nachtegaal, altijd een nachtegaal.

Meer informatie: www.zondagmiddagconcerten.com.

De jonge koorleden, variërend in leeftijd van 7 tot 25 jaar, staan bekend om hun loepzuivere stemmen. Foto: aangeleverd.