Chocoladeletters met een verhaal

Mijdrecht – In het Regional Psychiatric Hospital in Ostroh en in de zorgboerderij Dim Dirk Jana in Rivne, beide in Oekraïne, is door pastor Victor Zaychuk een muziektherapie gestart. Deze therapie is bedoeld voor getraumatiseerde militairen, die uit de oorlog terug zijn gekeerd. Met deze therapie ervaren deze militairen de positieve werking van muziek en worden ze weer op de been geholpen. De therapie blijkt zeer succesvol te zijn en het is zeker de bedoeling om dit uit te breiden.

De PKN Janskerk in Mijdrecht steunt al jaren, via Stichting Local Care, Pastor Victor in Oekraïne. De zorgboerderij Dim Dirk Jana waar nu ook veel vluchtelingen worden opgevangen, heeft vele malen financiële steun gekregen. Dit keer wil een gemeentelid van de Janskerk door de verkoop van luxe chocoladeletters deze belangrijke muziektherapie in Oekraïne steunen.

Donderdag 13 november en 20 november van 09.15 tot 16.00 uur zullen in het gebouw Irene, naast de Janskerk, Janskerkplein 2, Mijdrecht, heerlijke luxe chocoladeletters en zakjes met losse chocolade te koop zijn. Meer weten over dit initiatief: info@wimvanaalst.nl, 06 – 4184 4568.

Op de foto: Ondersteuning voor muziektherapie. Foto: aangeleverd.