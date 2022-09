Bibliotheken in Amstelland ‘dementievriendelijk’

Amstelland – Op Wereld Alzheimerdag, woensdag 21 september, ontving de Bibliotheek Amstelland uit handen van de Amstelveense wethouder Marijn van Ballegooijen, het certificaat ‘Dementievriendelijke Bibliotheek’. Medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheken in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn hebben de afgelopen weken een praktische training op locatie gevolgd, waarbij veel aandacht is besteed aan het herkennen van mensen met dementie en hoe passend te handelen in praktijksituaties.

“Bij beginnende dementie is het belangrijk te beseffen dat veel alledaagse dingen nog goed mogelijk zijn. Zoals een bezoek aan de bibliotheek”, aldus wethouder Marijn van Ballegooijen. De wethouder bedankte de Bibliotheek voor het nemen van dit initiatief en noemde het een voorbeeld voor andere instellingen en bedrijven. “Dit brengt een dementievriendelijke gemeente weer een stapje dichterbij”, zei hij met trots.

Een plek voor iedereen

Het met elkaar dementievriendelijk maken van een locatie of omgeving is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het certificaat is toegekend aan alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek, licht toe: “Wij vinden het belangrijk dat de bibliotheek een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Dat geldt natuurlijk ook voor de mensen met dementie of beginnende dementie en hun partners of begeleiders. Onze medewerkers en vrijwilligers weten nu hoe er mee om te gaan.”

Dementheek

Voor advies over en het uitlenen van technische ondersteuningsproducten voor mensen met dementiële problematiek en hun naasten kan men terecht in de bibliotheek. De hoofdvestiging van de Bibliotheek Amstelland aan het Stadsplein in Amstelveen beschikt namelijk al bijna drie jaar over een dementheek. Een advies- en uitleenservice van technische ondersteuningsproducten, de zogenaamde warme technologie, voor mensen met dementiële problematiek en hun naasten.

In Nederland lijden circa 290.000 mensen aan een vorm van dementie. Per uur komen er in Nederland vijf mensen met dementie bij. Het aantal zal in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.

Foto: Orhan Sahin. Wethouder Marijn van Ballegooijen overhandigt het certificaat dementievriendelijke bibliotheek aan Daphne Janson, directeur van de Bibliotheek en links Marga van Beek van Alzheimer Amstelland.