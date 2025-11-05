CDA volop in de lift in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Het is misschien wel één van de meest opvallende resultaten van de Tweede Kamer-verkiezingen van 29 oktober: de wederopstanding van het CDA met Henri Bontenbal aan het roer. Ook in De Ronde Venen is dat herstel duidelijk zichtbaar. De partij groeide er met 182% procent ten opzichte van de vorige Tweede Kamerverkiezingen, november 2023. De groei in De Ronde Venen past in een bredere trend binnen de provincie Utrecht, waar het CDA in vrijwel alle gemeenten winst boekte. De partij ziet de uitslag als een aanmoediging richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. “We voelen de wind in de zeilen. Deze groei geeft energie om verder te bouwen aan een betrokken en fatsoenlijke gemeente”, aldus Coos Brouwer, lokaal ervaren en bevlogen CDA-raadslid.

Met de groeiende steun voelt het CDA zich bevestigd in haar koers: bouwen aan een gemeente waar mensen naar elkaar omzien, de omgeving waarderen en samen verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.

Op de foto: Henri Bontenbal (CDA). Foto: aangeleverd.