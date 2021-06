CDA in overleg met LVNL over nachtelijke overlast Schiphol

Aalsmeer – Donderdag 2 juni waren Dick Benschop (CEO Schiphol) en Michiel van Dorst (CEO LVNL) op bezoek in de gemeenteraad in Aalsmeer om te spreken over de hinderbeperkende maatregelen die Schiphol heeft aangekondigd. Namens het CDA voerde Tom Verlaan het woord en stelde hij enkele vragen aan de heren omtrent de slaapverstoring van inwoners in Aalsmeer en Kudelstaart.

Door het gebruik van de primaire Kaagbaan, vertrekken vliegtuigen ’s nachts laag over de Uiterweg, de Westeinderplassen en Kudelstaart. Ook zorgt het nachtelijke gebruik van de Zwanenburgbaan voor overlast in de vorm van slaapverstoring. In zijn betoog heeft Verlaan dit probleem duidelijk kenbaar gemaakt bij LVNL en Schiphol, evenals de eenvoudige oplossingen om deze problemen te verhelpen.

Na het bezoek van Benschop en Van Dorst is er direct overleg geweest met fractielid Verlaan en beide heren. LVNL heeft na de vergadering toegezegd dat zij deskundigen naar deze eenvoudige oplossingen laat kijken, om zo de nachtrust van Aalsmeerders en Kudelstaarters te waarborgen. Het CDA hoopt op deze manier een deel van de nachtelijke overlast voor de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart te beperken en ieder zo de mogelijkheid tot een gezonde nachtrust te geven.