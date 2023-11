Carnavalsfeest in Maria Oord￼

Vinkeveen – Vrijdag jl. verzorgde Carnavals Vereniging De Vinkeveense Steupels weer voor een paar uur gezelligheid voor de bewoners en op bezoek komende ouderen in het Maria Oord. De één na de andere Steupelartiest stond zijn/haar kunstje te doen op het podium. Onder meer, Jan Smit, Arne Jansen, Paul de Leeuw, Andre Hazes, Linda Roos en Jessica en vele anderen verblijden de aanwezigen met hun uitvoering. “Dit is voor toch een geweldige middag voor al die mensen en zelf hebben we er ook nog veel plezier aan beleeft. Wij zijn dankbaar dat we het mogen doen. Gelukkig zijn er nog genoeg goedwillenden onder onze “fans” om de bewoners een warm hart toe te dragen. Dit uit zich in de sponsoring van de diverse snacks welke s-middags werden uitgeserveerd. De drankjes voor een ieder betalen wij zelf. Ach ja, dat komt ook wel weer goed” aldus een Steupellid. Tussendoor trad Steupelvriend Barry van Vliet nog op. Met z`n onvervalste Amsterdamse accent werd de ene na de andere meezinger ingezet. De middag werd afgesloten met de Sambaballen Samba van Andre van Duin.” 09 februari 2024 zijn we er weer als voorloper van ons Carnavalsweekend. We kijken er nu alweer naar uit!”