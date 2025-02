Prinsenbal, optochten en muziek in Kudelstaart

Kudelstaart – Vanaf volgende week vrijdag 28 februari verandert Kudelstaart een weekje in Poelgilderdam en presenteert de Pretpeurders een carnaval ‘andersom’ voor iedereen. Hoogtepunten zijn de jeugdoptocht en het prinsenbal op zaterdag 1 maart en natuurlijk de grote optocht (let op: route andersom) door het dorp op zondag 2 maart met daarna, vanaf 14.11 uur, groots feest in dorpshuis ‘t Podium. De entree is gratis, maar vol is vol.

DJ Ronald en Hobo String Band

Gelukkig beschikt het dorpshuis aan de Kudelstaartseweg over meerdere zalen en kan in de grote zaal gedanst en polonaise gelopen worden op de muziek door DJ Ronald en kan in het grand café genoten worden van heel andere muziek en wel van de Hobo String Band uit Aalsmeer, één van de meest geliefde countrybands uit de jaren zestig en zeventig. Dick en Leen, de oprichters van de Hobo String Band, hebben hun oorspronkelijke visie tot leven gebracht en presenteren liedjes in Americana-stijl, harmonieus, melodieus en energiek. Samen met Peter’s dynamische bas en zang, Jan Erik’s rijke pedal steel-klanken en de ritmische finesse van Tristan ontstaat er een krachtige muzikale basis. Joseph Custers voegt met toetsen en zang extra kleur toe en Sander’s veelzijdigheid op gitaar en banjo maakt het geheel compleet.

Even weg uit de drukte van de grote zaal of zijn carnavalshits niet uw/jouw ding? Met het optreden van de Hobo String Band wordt carnaval echt ‘andersom’ gevierd.