Carnaval in Vinkeveen Steupeldonk￼

Vinkeveen – Op vrijdag 09 februari trappen de leden van de Vinkeveense Carnavals vereniging De Vinkeveense Steupels het Carnaval af. ‘s Morgens om elluf over elluf worden de leden verwelkomt bij Huize Regi Pothuizen. Regi is dit carnavalsjaar de nieuwe Prins van Steupeldonk. De taak van Prins Frank de Bouwer zit erop en heeft deze het afgelopen jaar met veel allure verricht. Op 11-11-2023 heeft hij de scepter overgedragen aan Regi. Regi heeft nu de eervolle titel: Prins Regi ‘Spoorbijster’ 1ste Daarbij heeft Regi zelf z`n adjudant mogen kiezen en dat is Vincent geworden. Prins Regi en adjudant Vincent verzorgen voor de leden traditiegetrouw een stevig ontbijt waarbij de eieren de hoofdrol zullen spelen. Natuurlijk zijn de richtlijnen in Vinkeveen niet zoals het onder de rivieren gebeurd. De Prinsen worden gekozen door het bestuur vanwege hun uitzonderlijke bijdrages. Prins ‘Spoorbijster’ is ontstaan uit het feit dat Regi samen met Vincent op carnavals maandag van afgelopen jaar op de verkeerde trein is gestapt. Desalniettemin wordt er van Prins Regi en Adjudant Vincent verwacht dat hij de club veilig en gezellig het weekend begeleid.

Carnaval in Maria Oord

Vanaf 14.00 uur gaat het Carnaval eigenlijk echt van start want dan organiseren De Vinkeveense Steupels weer een geweldige carnaval middag in het Maria Oord. Ongeveer 15 acts staan klaar. De generale repetities beloven heel veel gezelligheid met voornamelijk oude carnavalskrakers. Tussen de stukjes door verzorgt Carnavalsvriend Quincy Smolders voor een liveoptreden. Uiteraard zijn er vele bijdragen die de club een warm hart toedragen in de vorm van een bijdrage. Na afloop rond 16.30, uur vertrekt de club naar Eetcafé `T-Kruytvat voor 5 uurkes vooraf. 5 uur lang feestelijke carnavalskrakers. Zaterdag verzorgt Eetcafé `T-Kruytvat een carnavalsmiddag voor alle kinderen uit de omgeving. Zondag gaan De Vinkeveense Steupels onder leiding van Prins Regi al vroeg naar het zuiden. De bus vertrekt dan naar het zuiden waar de club al jaar en dag hartelijk welkom is in een plaatselijk kroeg. Tsja en maandag, dat is ieder voor zich. Ze hebben er duidelijk zin in, Alaaf, alaaf, alaaaf, houdoe en bedankt.