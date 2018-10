Cabaret met Benjamin v/d Velden in Bacchus

Aalsmeer – KCA organiseert op zaterdag 27 oktober weer een cabaretavond in cultureel café Bacchus. Dit keer is het podium voor Benjamin van de Velden met ‘Ik Ben’.

Benjamin is een jonge, talentvolle kleinkunstenaar en cabaretier, die dit jaar is gestart met een landelijk theatertournee van ruim veertig shows. Benjamin studeerde afgelopen mei af aan het Conservatorium te Haarlem. In 2016 won hij de juryprijs tijdens het Griffioen/zuidplein Cabaretfestival, om vervolgens de persoonlijkheidsprijs binnen te slepen tijden het Groninger Studenten Cabaret Festival.

Benjamin is ex-vmbo-er, ex-glazenwasser, toetsenist, pianist, ADHD-er, pianodocent, een prima buurman, cameraman, cabaretier en kunstenaar. “Ik hoop een voorstelling te maken vol met muziek, humor en ontroering. Dichtbij de maatschappij, de wereld en mijzelf. Want dat ben je natuurlijk vooral: jezelf, Wij zijn en Ik Ben”, aldus de cabaretier.

Zijn programma ‘Ik Ben’ op zaterdag 27 oktober begint om 21.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat in Aalsmeer. De entree bedraagt 12.50 euro. Kaarten voor deze voorstelling zijn te reserveren via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch te bestellen via 0297-342657 (na 18.00 uur).