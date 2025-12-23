Buurtkamer Vinkeveen vierde 15-jarig bestaan

Vinkeveen – Dinsdag 9 december is het 15-jarig bestaan van Buurtkamer Vinkeveen gevierd. Volgens gasten, vrijwilligers en genodigden van onder meer de gemeente en lokale organisaties was het een zeer geslaagd feest.

In De Boei was een grotere zaal feestelijk ingericht in kerstsfeer. Normaal gesproken maken bezoekers tijdens de inloopochtenden gebruik van een kleinere ruimte. Voor deze gelegenheid was er ruimte voor alle gasten. Er stond een uitgebreid buffet, verzorgd door Joke Verbruggen. Een van de gasten noemde het buffet ‘Weer voortreffelijk.’

Aan de sfeer te merken waren zowel de gasten als de vrijwilligers zeer tevreden. Vrijwilliger Ria stond glunderend bij het buffet en zei namens het hele vrijwilligersteam: “We hopen dit nog jaren te kunnen doen voor onze bezoekers.”

De samenwerking met de locatie draagt bij aan het succes van de wekelijkse inloop en de maandelijkse lunch die door Simone en Peter van de Boei wordt georganiseerd. Dank gaat uit naar de sponsoren en aan de Jumbo voor het beschikbaar stellen van de ingrediënten voor het buffet.

Wie ook gezellig koffie wil komen drinken of een spelletje wil spelen in de Buurtkamer van Stichting Samens, is welkom op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. Op donderdag is er nog voldoende ruimte voor bezoekers om aan te schuiven. Locatie: De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.

Buurtkamer Vinkeveen vierde haar 15-jarig bestaan. Foto: aangeleverd.