Buurtkamer Vinkeveen bestaat 10 jaar

Vinkeveen – De buurtkamer Vinkeveen bestaat op donderdag 19 november 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan wilden ze dat graag vieren met een gezellige bijeenkomst met een vers kopje koffie/thee en natuurlijk gebak! Muziekje erbij, gasten erbij, en zelfs de burgemeester had zijn komst toegezegd. Maar door Corona kunnen de buurtkameractiviteiten helaas tijdelijk niet doorgaan. Daarom moesten ze dit feestelijke jubileum dus noodgedwongen uitstellen naar een nog nader te bepalen datum volgend jaar.

Maar als u de buurtkamervrijwilligers toch graag via een kaartje/mailtje wil feliciteren met het 10-jarige jubileum, hen wil bedanken voor al hun vrijwillige inzet de afgelopen jaren, dan kan dat via Annemarie Keja, coördinator van de buurtkamers van Tympaan-De Baat, adres: Dorpszicht 22, 1391 LX Abcoude. Zij zorgt er dan voor dat het bij hen terecht komt. Liever via een mailtje? Dat kan natuurlijk ook a.keja@stdb.nl.