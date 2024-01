Buurtkamer Meerwijk viert haar eerste lustrum

Uithoorn – In september 2018 hadden zij de eerste oriënterende bijeenkomst op de locatie van kinderopvang Borus aan het Zijdelveld. Hier bleek, dat er duidelijk behoefte bestond aan een koffieochtend voor de bewoners van de Meerwijk. Kinderopvang Borus heeft ons onderdak gegeven op De Eendracht bij het scholencomplex. Op 10 januari 2019 zijn zij van start gegaan. Sindsdien komen diverse buurtbewoners elke week bij elkaar. Alleen corona heeft een tijdje roet in het eten gegooid. Ondanks dat hebben zij elkaar niet uit het oog verloren, maar via whatsapp en e-mail hebben wzj onderling contact gehouden. Tijdens de coronaperiode bleek dat de kinderen van de opvang en mogelijk kwetsbare ouderen niet samen gingen. Zij zijn toen op zoek gegaan naar een andere locatie en vonden deze bij de Stichting CREA op het Fort aan de Drecht, waar zij nog steeds welkom zijn. De koffieochtend wordt gemiddeld door ongeveer 15 bewoners bezocht. Het is laagdrempelig en zonder kosten. Het Initiatievenfonds Uithoorn verstrekt ons subsidie om de huur te betalen en als het nodig is denk de gemeente Uithoorn met hen mee.

Uitgebreid

Vanuit de koffieochtenden zijn andere initiatieven ontstaan zoals: samen uit eten gaan; naar de film; dansen en heel belangrijk elkaar helpen als het nodig is. Hun motto is “Met elkaar, voor elkaar”. Zij drinken niet alleen koffie, maar nodigen ook gasten uit. Zo zijn de burgemeester en de wethouder op de koffie geweest. De brandweer en politie hebben voorlichting gegeven en Chris Woerden heeft verhalen verteld over de geschiedenis van Uithoorn. Evert Kulk over digitale zaken en Ruud Stolte over zijn fietsreizen. Zo hadden ze afgelopen jaren ronde sinterklaas een pub quiz en een heerlijke gezellige kerstbrunch, die door enkele bezoekers smakelijk werd gemaakt. Nog steeds is iedereen welkom om een kop koffie/thee te komen drinken. Je hoeft het niet vooraf te melden, loop gewoon binnen en voel hoe het is. Als het mooi weer is, zetten zij de stoelen buiten en genieten in een mooie omgeving van de zon. Op donderdag 15 februari neemt Evert Kulk -een van de vaste bezoekers -je mee in de wereld van digitale fraude. U vindt Buurtkamer Meerwijk aan de Grevelingen 56, Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur