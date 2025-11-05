Mijdrecht – Coverband Butterflies & Zebra’s treedt zaterdagavond 22 november vanaf 20.00 uur op in ’t Oude Parochiehuis in Mijdrecht. De band bestaat uit vijf muzikale vrienden en staat garant voor een avond van goede muziek, aanstekelijke energie en plezier.

Butterflies & Zebra’s kiest niet voor het standaard coverband repertoire, maar juist voor de muzikale parels van de jaren 70 tot nu. Een breed genre met nummers van nationale en internationale bands als Kane, Dire Straits, David Bowie, Herman Brood, Van Dik Hout, Robert Palmer en vele andere.

Op de foto: Butterflies & Zebra’s in ’t Oude Parochiehuis. Foto: aangeleverd.