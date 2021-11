Burgers Carrosserie: Finalist OvhJ MKB groot

Aalsmeer – Finalist van de OvhJ categorie MKB groot; Burgers Carrosserie is een paradepaard voor de gemeente Aalsmeer. Een echt Aalsmeers familiebedrijf dat van de lokale boerenkar is uitgegroeid tot wereldwijde marktleider in onder andere Double Deck trailer .

Geschiedenis

In 1925 startte Koos Burgers – de opa van de huidige directeur Ton Burgers – het bedrijf. Al zijn kwaliteiten van slim zijn, hard werken, meegaan met de tijd, de juiste mensen om zich heen verzamelen, heeft hij doorgegeven aan zijn opvolgers. Het zijn de ingrediënten die nog steeds het DNA vormen. Een interessante geschiedenis, opgetekend in een fraai boekje, vertelt over deze ontwikkeling en de mensen die er bij betrokken waren en zijn.

Eigen weg

Praten met Ton Burgers is een lust. Wat een passie en wat een wijsheid. Al jong was hij bij het bedrijf van zijn opa en vader betrokken, kende het van haver tot gort. Toch koos hij voor een eigen pad, dat later een zeer geslaagde omweg bleek. Ton ging voor twaalf jaar werken bij Volvo, reisde regelmatig naar Zweden. In 2000 werd hij teruggehaald door Burgers dat door allerlei omstandigheden een nieuwe leider nodig had. Met al zijn opgedane ervaring gaf hij het bedrijf weer de boost waardoor het nu opnieuw een goed geolied familiebedrijf is geworden en hij dolgelukkig met zijn vele neven en nichten om de tafel kan zitten.

Trots

Ton is een rots in de branding, met trots vertelt hij over de 130 medewerkers dat het bedrijf trouw is: “25% werkt hier langer dan tien jaar en 70% langer dan drie jaar. Wij kennen bijna geen ziekte verzuim.” Wie wil of daar behoefte aan heeft gaat naar PACA om daar met een personal coach te werken aan conditie. De samenstelling van alle medewerkers is gevarieerd; Van HTS tot VMBO, van jong tot oud. Burgers is een bedrijf met zoveel potentie waardoor het een aantrekkelijke werkgever is. “Wij beginnen met een stel wielen en eindigen met een Double Deck. Alles wordt hier gemaakt en onderhouden. Wij leveren maatwerk van het hoogste niveau. Wij zijn nauw betrokken bij de Formule 1, de motorsport, de gespecialiseerde wielersport, schaatssport en vele evenementen, waarvoor wij alle trailers leveren. Daarnaast zijn er de nationale en internationale bedrijven.” In de glazen vitrine staan de vele miniaturen met bekende namen, zoals onder andere Jumbo en Action.

David en Goliath

In de gigantische werkruimte wordt gewerkt aan een carrosserie die bestemd is voor de Jumbo – Visma wielerploeg. Het exterieur is spectaculair, maar even binnen mogen kijken is een nog grotere belevenis. Het interieur bevat wasmachines, een complete keuken. Het is van een imponerend vernuft. “Ja, als ik van de zomer dit voertuig voorbij zie komen tijdens de Tour kan ik toch even denken, die heb ik samen met collega’s gebouwd”, lacht één van de mannen. Het is overigens niet de enige ‘Goliath’ waaraan wordt gewerkt. Want er is ook een ‘David’, een kleine elektrisch voertuig die zijn diensten bewijst bij de bevoorrading van winkels in de binnensteden. “Deze wagens komen op de onderste laag van de Double Deck trailer. Boven staat de bevoorrading. Aan de rand van de steden wordt alles overgeladen en zo wordt er meegeholpen aan het terugbrengen van CO2.” Burgers Carrosserie levert ook hier een positieve bijdrage. Wereldwijd bekend en toch heel blij met de nominatie. Het is tekenend voor het karakter van een bedrijf dat voor de economie in Aalsmeer van grote waarde is.

Janna van Zon