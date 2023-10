Burgemeestersontbijt bij IKC Triade

Aalsmeer – Op vrijdag 13 oktober vond het Burgemeestersontbijt plaats bij IKC Triade. Burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Vera Keessen gingen ontbijten met groep 7A en B. Het Burgemeestersontbijt is een initiatief van het Nationaal Schoolontbijt, dat aandacht vraagt voor het welzijn en de gezondheid van kinderen. Een goed en gezond ontbijt is belangrijk, maar dat is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. De burgemeester en kinderburgemeester werden in de klas welkom geheten door meester Mees en meester Lars. De twee groepen 7 waren samengevoegd, zodat ze met z’n allen gezellig konden ontbijten.

De burgemeester en kinderburgemeester stelden zich eerst voor aan de leerlingen en schoven daarna bij de verschillende groepjes aan. Aan tafel werd genoten van een heerlijk en gezond ontbijt en werden leuke gesprekjes gevoerd. Die gingen over het belang van ontbijten, wat eten ze het liefst eten en waarom het ontbijt zo belangrijk is. Maar ook allerlei andere onderwerpen kwamen ter sprake, zoals wat de burgemeester allemaal doet, waarom hij een ambtsketen draagt en voor welke voetbalclub hij is. Ook voor de kinderburgemeester waren er genoeg vragen, vooral over hoe zij kinderburgemeester is geworden en wat ze allemaal doet in die rol.

Volkoren producten

Het ontbijtpakket voor het Burgemeestersontbijt voldeed aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. In het pakket zaten volkorenbrood, volkorenbolletjes en volkoren krentenbollen en gezond beleg. Verder konden de burgemeester en kinderen kiezen uit halfvolle zuivel, groente en fruit. Gezond én lekker. Het ontbijtpakket werd ook dit jaar aangeboden door de productpartners van het Nationaal Schoolontbijt en gesteund door het JOGG(Jongeren Op Gezond Gewicht), de Maag Lever Darm Stichting, Gezonde School en de Nederlandse Coeliakie Vereniging.