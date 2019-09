Burgemeester trakteert ouderen in feesttent

Aalsmeer – Vrijdag 13 september werden in de feesttent alle ouderen uit Aalsmeer op een gezellige, gratis middag getrakteerd. De ruim 600 aanwezige ouderen kregen een gevarieerd programma aangeboden met veel livemuziek.

Ontvangst door Malle Pietje en Swiebertje

De ouderen werden welkom geheten door Malle Pietje en Swiebertje (Leuke Gasten) en de ontvangst door deze ‘nostalgische’ tv-sterren werd gewaardeerd. Eenmaal binnen was er koffie of thee met iets lekkers, waarna de spots op het podium aangingen voor Dirk Box, de Aalsmeerse Elvis, en Jan Keizer en Anny van der Schilden (BZN). Er werd heerlijk meegedeind en af en toe meegezongen.

Anny van der Schilden en Jan Keizer.

In de pauze kregen de ouderen en begeleiders een versnapering en één van ‘uitdelers’ was niemand minder dan burgemeester Guido Oude Kotte. Voor zowel de eerste burger als de ouderen een leuke, ongedwongen kennismaking.

De Aalsmeerse zanger Dirk Box.

De aanwezigen kregen na afloop nog een mooie plant mee naar huis. De middag werd mede mogelijk door de Jumbo Supermarkt. De ouderen hadden ook nog een mooie, gele ballon mee naar huis kunnen nemen (voor de kleinkinderen), want het entreeterrein naar de tent was feestelijk versierd door deze sponsor met trossen ballonnen. Al met al een heel gezellige middag voor alle ouderen in de gemeente.

Gezellig druk tijdens de ouderenmiddag.

Foto’s: www.kicksfotos.nl