Burgemeester sluit woning wegens drugshandel

Aalsmeer – Deze week heeft burgemeester Gido Oude Kotte een woning laten sluiten voor een periode van drie maanden. Naar aanleiding van een melding is een nagenoeg volledig ingerichte hennepkwekerij op de bovenverdieping van een eengezinswoning op de Aalsmeerderweg aangetroffen.

Alle slaapkamers van het pand waren voor hennepkweek ingericht. De hennepkwekerij was nog niet in werking. Wel waren er in het pand veel voorbereidende handelingen verricht voor grootschalige hennepkweek. De sluiting vindt plaats op basis van de voorbereidende handelingen. Er zijn geen drugs aangetroffen.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “In Aalsmeer willen we geen criminaliteit, overlast en drugshandel in de woonomgeving. Met het sluiten van het pand willen we voorkomen dat er opnieuw illegale activiteiten kunnen plaatsvinden. De woning is per direct ontruimd en gesloten.”

De Amstelland-gemeenten werken nauw samen met de politie en het Regionaal Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland (RIEC-AA) bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, zoals handel en productie van drugs.