Burgemeester schrijft kinderen een brief

De Ronde Venen – Het is een bijzondere tijd, vinden jullie niet? Je hoort en ziet heel veel berichten over het coronavirus. Heel veel dingen zijn anders dan anders: je mag niet naar school, je kunt niet zomaar naar opa en oma en het sporten gaat niet door. Misschien krijg je nu wel les van je vader of moeder en zijn jullie thuis allemaal achter de computer aan het werk. Dat is voor een paar dagen best leuk. Maar het is ook wel een beetje spannend als het zo anders is dan normaal. Het is helemaal niet gek als je je daar ook een beetje zorgen om maakt.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Via je ouders, school of het Jeugdjournaal heb je vast al veel gehoord over het coronavirus. Het is een virus waar je ziek van kunt worden. Het is een nieuwe ziekte. Daardoor zijn er nog geen medicijnen die je kunnen genezen. Als je ziek bent moet je in bed blijven liggen totdat je weer beter bent. Soms weet iemand nog niet dat hij ziek is. Het virus is heel besmettelijk. Daarom moeten mensen niet te dicht bij elkaar in de buurt komen. Anders kunnen ook andere mensen ziek worden. Dat vindt niemand leuk. Heel veel mensen zijn nu hard aan het werk om de zieke mensen te verzorgen en om een medicijn te maken. Intussen proberen we te zorgen dat zo min mogelijk mensen ziek worden.

Wat kun jij doen?

Het is best te begrijpen dat je het lastig vindt dat alles zo anders is dan normaal. Dat zal nog wel een tijd zo blijven. Maar ik hoop dat jij wilt helpen om te zorgen dat er zo min mogelijk mensen ziek worden. Dat kan door goed je handen te wassen. Veel langer dan je gewend bent, namelijk wel 20 tellen. Misschien kun je een liedje bedenken dat zo lang duurt. Als je dat zingt tijdens het handen wassen, weet je dat het lang genoeg is.

Buiten spelen met vrienden en vriendinnen mag, maar alleen als je geen koorts hebt, niet hoest en niet verkouden bent. En als je buiten bent, houd dan wel meer afstand tot elkaar. Opa en oma kun je nu misschien beter niet bezoeken, want oudere mensen worden eerder ziek dan jonge mensen. Als ze Facetime of Whatsapp hebben, dan kunnen jullie toch met elkaar praten. Ze vinden het ook vast leuk om een kaart of een tekening van je te krijgen. Zo maken we er samen het beste van. Groeten van de burgemeester, Maarten Divendal