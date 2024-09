Burgemeester Oude Kotte opent Ride for the Roses

Aalsmeer – Zondag 29 september vindt de 25e editie van de Ride for the Roses plaats, het jaarlijkse fietsevenement waarmee geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding en de lokale inloopcentra Adamas en Het Anker. Dit jubileumjaar belooft een grote opkomst, met bijna 2000 deelnemers die zich inzetten voor het goede doel. De verwachting is dat er een bedrag van rond de 250.000 euro opgehaald zal worden voor kankeronderzoek.



Fietsen en wandelen voor het goede doel

De Ride for the Roses staat bekend om de sportieve uitdagingen, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit verschillende fietsafstanden: 25, 50 en 100 kilometer. Nieuw dit jaar is dat er voor het eerst ook een wandeltocht wordt georganiseerd, waarmee het evenement een nog breder publiek aantrekt. Zowel de fiets- als de wandelroutes gaan door het landschap van het hart van de sierteelt, wat zorgt voor een bijzondere ervaring voor alle deelnemers.



Een bijzondere editie met prominente gasten

De 25e editie wordt extra feestelijk met de aanwezigheid van de burgemeester van Aalsmeer, Guido Oude Kotte. Hij zal het evenement officieel openen en zelf ook deelnemen aan de fietstocht. Verder zijn er meerdere bekende Nederlanders betrokken als ambassadeurs, zoals Frits Barend en Sylvana IJsselmuiden die zelf ook meefietsen, en Berget Lewis, die voorafgaand aan het startschot het nummer ‘The Rose’ zal zingen.



Samen voor een betere toekomst

De Ride for the Roses draait niet alleen om de sportieve prestatie, maar vooral om samen het verschil te maken in de strijd tegen kanker. Ieder jaar brengen duizenden mensen, jong en oud, een eerbetoon aan dierbaren en tonen hun solidariteit met kankerpatiënten en hun naasten. Dit jaar belooft, dankzij de betrokkenheid van zoveel deelnemers en vrijwilligers, een bijzonder succes te worden.



Praktische informatie

Datum: zondag 29 septemberTijd: terrein open van 08.30 tot 17.00 uur. Start van de fietstocht om 10.00 uur.Locatie: evenemententerrein Aalsmeer, gelegen naast zwembad de Waterlelie (Dreef 7). Afstanden: 25, 50 en 100 kilometer fietsen, 15 kilometer wandeltocht.