Aalsmeer – Tot 30 januari zijn het de Nationale Voorleesdagen. Juist nu gezinnen veel met elkaar thuis zijn, is een gezellig voorleesmoment met je kind of kleinkind belangrijk. ‘Coco kan het!’ is het prentenboek van het jaar.

Normaal gesproken gaat de burgemeester tijdens de Nationale Voorleesdagen naar een basisschool of een kinderdagverblijf om voor te lezen. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom is het voorleesmoment door burgemeester Gido Oude Kotte vastgelegd in een filmpje.

In de video op youtube.com kunnen ouders en kinderen luisteren en kijken hoe de burgemeester het verhaaltje over de jonge vogel Coco, die leert vliegen, voorleest. Ga voor meer informatie en het kijken van het filmpje naar de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Foto: Gemeente Aalsmeer (Burgemeester leest online voor).