Burgemeester Oude Kotte: “Aalsmeer wil eigen identiteit behouden”

Aalsmeer – “Heb respect voor de zelfstandigheid van Aalsmeer”, burgemeester Gido Oude Kotte reageert namens het college en de gemeenteraad op reacties op het zogenaamde ICT-geschil met Amstelveen. Aalsmeer zou volgens critici alleen profiteren en niet willen betalen voor de dienstverlening van Amstelveen. De straffe uitspraak dat Aalsmeer in 2040 niet meer bestaat, is bij zowel de bestuurders als veel inwoners in het verkeerde keelgat geschoten. Burgemeester Oude Kotte is echter niet van plan om hier op dezelfde manier te gaan reageren. Liever geeft hij een nadere toelichting waarom Aalsmeer nu tegen Amstelveen heeft gezegd een andere samenwerking te willen.

Samenwerkingsverband

De afgelopen maanden heeft het college zich intensief gebogen over het samenwerkingsverband en de hierbij gemaakte afspraken. Wat dit laatste betreft was zijn verbazing groot. “Er zijn hierbij geen toekomstbestendige afspraken gemaakt. Daarom belanden we nu continu in discussie.” Oude Kotte gaat verder: “Hoe Amstelveen nu met investeringen in de organisatie om gaat betekent feitelijk dat het budgetrecht van de Aalsmeerse gemeenteraad wordt aangetast. En dat is niet acceptabel. Amstelveen bepaalt de koers en de ambitie en daarna wordt bij Aalsmeer de rekening neergelegd. Je kan het vergelijken met onderhoud aan een huurwoning. Als de eigenaar van de huurwoning de kozijnen vervangt dan betaalt hij de rekening en wordt deze niet neergelegd bij de huurder. Wel kan het een huurverhoging betekenen. Uitgangpunt is dan wel dat de huurder profiteert van de nieuwe kozijnen. Zijn energiekosten gaan dan omlaag wat vervolgens de huurverhoging compenseert.”

Gouden randje

Inwoners van Aalsmeer ervaren de dienstverlening door Amstelveen niet altijd goed passend op de Aalsmeerse maat en identiteit. “Deze ervaring kunnen wij niet rijmen met de oplopende kosten. Deze zou met een gouden randje omringd moeten zijn. De kosten die Aalsmeer besteedt aan dienstverlening is nu 800 euro per inwoner. Ter vergelijking bij gemeenten van dezelfde grootte is dit gemiddeld 560 euro. De verhouding is zoek. Wij willen andere financiële afspraken maken en weten dat dit ook anders kan. We willen niet meer met onredelijke kosten vanuit Amstelveen opgezadeld worden. We willen hier inzicht in hebben en krijgen.”

Bestuurlijke visie

Aalsmeer heeft nu haar financiën goed op orde, maar de dienstverlening op deze voet voortzetten gaat onbetaalbaar worden. “Aalsmeer wil niet toe naar een bestuurlijke fusie. Daarom zeggen wij nu tot hier en niet verder”,, legt Oude Kotte uit. “Aalsmeer wil haar eigen identiteit behouden. Aalsmeer heeft een rijk verenigingsleven en de ondernemersgeest is groot. Aalsmeer is nationaal en internationaal een ‘sterk’ merk. Onze gemeente veeg je niet zomaar van de kaart. Juist om dit zelfstandige bestuur te behouden, vinden wij dat we nu moeten ingrijpen.”

Ambtelijke taken

Uiteraard hoopt Aalsmeer tot een goed compromis te komen met Amstelveen, maar er wordt ook naar omliggende gemeenten en instanties gekeken voor uitbesteding van ambtelijke taken. “We krijgen warme reacties van omliggende gemeenten die in Aalsmeer een sterke partner zien. En nee, het gemeentehuis komt niet meer vol te zitten met ambtenaren”, ontneemt burgemeester Oude Kotte het gerucht dat gaande is. “We nemen wel de regie terug en gaan de te verlenen diensten bepalen. Wij doen dit met ons gezonde boerenverstand”, zegt de, zo blijkt, inmiddels goed ingeburgerde eerste burger. Burgemeester Oude Kotte wil tot slot nog wel even benadrukken dat de dienstverlening aan de inwoners vooralsnog ongewijzigd blijft.

