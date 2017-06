Burgemeester opent nieuwe tuin Maria-Oord

Vinkeveen – De Bewoners van Maria-Oord in Vinkeveen kunnen deze zomer weer genieten van hun binnentuin. Woensdag jl gaf burgemeester Maarten Divendal onder grote belangstelling de symbolisch aftrap voor de werkzaamheden. Specialist ouderengeneeskunde Ineke Bakker is een van de initiatiefnemers en voorzitter van de binnentuincommissie: “Voor onze bewoners met een niet aangeboren hersenletsel, een chronische psychiatrische ziekte of dementie speelt de binnentuin een belangrijke rol in hun dagelijks leven. Het is voor hen vaak de enige plek waar ze buiten kunnen zijn.”

De Burgemeester beaamde dat volop. “Sterker nog, ik hoop dat het een middelpunt wordt voor heel Vinkeveen.”

Gestart

Oktober vorig jaar werd er gestart met een crowdfunding actie. Ineke Bakker: “Ons doel was en is 75 duizend euro binnen te halen. Er is nu ruim 60 duizend euro gedoneerd, dus dat ziet er goed uit.” Ook regiomanager Wilma van Doorn is hoopvol gestemd: “Ineke en haar commissie hebben zich met hart en ziel ingezet om de actie tot een succes te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het beoogde bedrag gaan halen.”

Met het geld komt er een nieuw terras van 200 vierkante meter, een rolstoellift en een nieuw wandelpad. Het plaatje wordt compleet met nieuwe tafels en stoelen, plantenbakken en het aanleggen van schaduwplekken. Naar verwachting is de nieuwe tuin half juli klaar voor gebruik.