Burgemeester ontvangt oorlogsboek van Chris Woerden

Uithoorn – Eén van de initiatiefnemers, Chris Woerden, heeft het boek ‘Sporen van Oorlog – vervaagd na 80 jaar vrijheid’ overhandigd aan burgemeester Pieter Heiliegers, die het voorwoord ervoor schreef. Het boek staat boordevol verhalen en foto’s van de gemeente Uithoorn in de tijd van de Tweede Wereldoorlog.

Grote pluim

De burgemeester geeft een grote pluim aan alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan dit boek. Grote aanjagers waren leerlingen van het Uithoornse Alkwin Kollege die in 2023 nieuwsgierig waren naar de sporen van de oorlog. “En in het bijzonder de sporen die de oorlog naliet in hun eigen gemeente”, laat Chris Woerden weten aan de burgemeester.

Heiliegers: “Mooi om te zien dat ook de jonge generatie belangstelling heeft voor de oorlog. Zo blijven de verhalen levend. En dat is heel belangrijk. De oorlog heeft ontelbaar veel slachtoffers geëist. De nasleep is nog steeds merkbaar, hoewel die steeds meer vervaagt. Maar nooit mogen we de oorlog vergeten. Daarom is dit boek heel waardevol. Wie dit leest en de foto’s van toen en nu bekijkt, zal de volgende keer met een ander gevoel door onze dorpen wandelen.”

80 jaar vrijheid

Het is dit jaar 80 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Daar wordt in de gemeente Uithoorn bij stilgestaan. Verschillende inwoners, ondernemers en verenigingen hebben aangegeven iets speciaals te gaan doen rondom Bevrijdingsdag. Zo wordt onder meer in Winkelcentrum Zijdelwaard op 5 mei een Bevrijdingsontbijt gehouden voor inwoners. Ook is vanaf begin april ruim een maand een foto-expositie te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis, die volledig in het teken staat van de oorlog. En zo zijn er meer plannen. Houd de komende tijd de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente en de lokale media in de gaten voor meer informatie.

Het boek ‘Sporen van oorlog – vervaagd na 80 jaar vrijheid’ is te koop bij de Bruna Amstelplein Uithoorn, The Read Shop Zijdelwaardplein Uithoorn, Dorpshuis De Quakel in De Kwakel en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht.

Op de foto: Burgemeester Heiliegers (rechts) en auteur Chris Woerden. Foto: gemeente Uithoorn.