Burgemeester maakt kennis met Soos De Cirkel

De Ronde Venen – Burgemeester Rosan Kocken heeft dinsdag 3 februari een bezoek gebracht aan Soos De Cirkel tijdens een avond waar de Soosleden druk bezig waren met spelletjes, knutselen of een heel spelcircuit aflegden.

Soos De Cirkel is een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden zijn ontspanningsavonden en worden elke dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur gehouden, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus in gebouw Zideris aan de Windmolen te Mijdrecht.

Waardering

Na haar installatie als burgemeester maakte Rosan Kocken bekend dat ze graag kennis wil maken met inwoners, verenigingen en organisaties in De Ronde Venen. “Dat liet ik me geen twee keer zeggen, dus ik heb meteen een mail gestuurd met het verzoek om ons te komen bezoeken”, aldus Angela van Adrichem de coördinator van Soos De Cirkel. “En we waarderen het enorm dat ze al zo snel bij ons op bezoek kwam.”

Graag op de foto

Het vaste openingsritueel, het zingen van het Sooslied, de wekelijkse mop van Sander, het zingen voor de jarige, was voor haar heel vermakelijk. Angela: ´Daarna heeft de burgemeester uitgebreid een ronde gemaakt en bij nagenoeg elke tafel of activiteit kennisgemaakt en gesproken met de Soosleden. “De meesten vonden de ambtsketen erg mooi en wilden graag met haar op de foto. Ze was onder de indruk van het grote aantal wekelijkse deelnemers, 60 tot 65, de gemoedelijke en gezellige sfeer die de vrijwilligers samen met deelnemers weten te creëren, elke week een feestje. En wij vonden het ook heel gezellig dat ze er was.”

Burgemeester Rosan Kocken heeft dinsdag 3 februari een bezoek gebracht aan Soos De Cirkel. Foto: aangeleverd.