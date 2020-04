Burgemeester: “Maak er thuis een gezellige Pasen van”

Aalsmeer – Het paasweekend staat voor de deur. Het belooft mooi weer te worden. Toch blijft de dringende oproep: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor een boodschap of een klein ommetje. Niet om te varen of anderszinds te recreëren.

Zoek geen drukke plekken op en houd altijd minimaal 1,5 meter afstand. Deze maatregelen zijn en blijven nodig voor de bestrijding van het coronavirus en het beperken van de druk op de zorgcapaciteit.

“Het is heel belangrijk we ons goed aan de maatregelen blijven houden en dit volhouden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Maak er vooral thuis een gezellige Pasen van en geniet van het mooie weer”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

Vermijd drukke plekken

Inwoners worden opgeroepen drukke plekken zoveel mogelijk te vermijden. Er wordt dit weekend extra handhaving ingezet. Als het te druk wordt, dan moeten ze helaas worden afgesloten.

Groepsvorming

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen rond groepsvorming houdt. Groepen van drie personen of meer zijn verboden. Dit geldt niet voor een gezin.

Boodschappen doen

Op Goede Vrijdag mogen supermarkten en levensmiddelenwinkels in de regio bij uitzondering geopend zijn tot 22.00 uur. Dit ter spreiding van bezoekers. Supermarkten beslissen zelf of ze van die mogelijkheid gebruik maken. Kijk daarom bij de eigen supermarkt wat de openingstijden zijn.

Varen en afsluiting sanitaire voorzieningen bij jachthavens en recreatieplekken

Mooi weer nodigt uit om te gaan varen. Hoewel het niet verboden is, is de oproep om dit niet te doen en zoveel mogelijk thuis te blijven. Sluizen en bruggen gaan daarom niet open voor pleziervaart. In jachthavens, bij natuurgebieden en strandjes en andere recreatieplekken zijn de sanitaire voorzieningen zoals gemeenschappelijke toilet- en douchevoorzieningen gesloten.

Fietsen en wielrennen

Het mooie weer nodigt uit om te gaan fietsen en wielrennen. Hierdoor wordt het al snel te druk op bepaalde routes. Kies rustige tijden, vermijd de route langs de Westeinderplassen, de Amstel en de fietsroute Ronde Hoep. Maar het beste advies is eigenlijk: blijf zoveel mogelijk thuis.