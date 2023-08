Burgemeester Heiliegers op bezoek bij 100-jarige ‘Tante Annie’￼

Uithoorn – ‘Tante Annie’ is 100 jaar geworden. Ze woont op zichzelf in een aanleunwoning bij het Hoge Heem, houdt ervan om in de tuin met de buurtjes te scrabbelen, zo nu en dan een glaasje Pisang Ambon te nuttigen en van het spel ‘jeu de boules’. Vrijdag werd burgemeester Pieter Heiliegers, die voor de jarige een verjaardagskaart, chocolaatjes en bloemen meebracht, hartelijk ontvangen met koffie en taart.

Het is niet te missen dat Annie van ’t Kruis jarig is. Overal hangen slingers en ballonnen, zelfs buiten zijn ze opgehangen. De huiskamer zit vol met familie, vrienden en buren. Vrijwilliger en goede huisvriend René is druk in de weer om iedereen van koffie en lekkers te voorzien. De jarige begint breeduit te glimlachen als de burgemeester binnenkomt en haar feliciteert. ‘Ik sta even voor de burgemeester op,’ zegt ze. Ze pakt zijn arm ter ondersteuning en zo gaan de twee samen op de foto. Burgemeester Heiliegers vraagt aan de jarige hoe zo’n dag voelt: 100 jaar worden. ‘Mooi, maar er komen ook veel herinneringen boven,’ legt Tante Annie uit. ‘Aan mijn vader bijvoorbeeld. Ik heb lang voor hem gezorgd.’

Met de buren heeft mevrouw Van ’t Kruis veel contact. ‘Het is daarom heel fijn wonen hier. Een keer per week eten we samen in het Hoge Heem. Op ‘de gemaksdag’ zoals dat genoemd wordt. Dat is altijd zeer goed verzorgd.’ Burgemeester Heiliegers: ‘Wat fijn om te zien hoe positief zij in het leven staat. En dat veel mensen haar helpen waar dat nodig is. En ook heel knap dat zij ook nog zoveel zelf kan doen!’