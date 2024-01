Burgemeester Heiliegers leest voor bij De Zon

Uithoorn – De ‘Nationale Voorleesdagen’, van 24 januari tot en met 3 februari, zijn het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Bedoeld om voorlezen aan baby’s, peuters en kleuters te bevorderen. Voor burgemeester Pieter Heiliegers aanleiding om, net als vorig jaar, tijd vrij te maken om aan kleintjes voor te lezen.

De burgervader was vorig jaar op bezoek bij de basisscholen De Kwikstaart en De Toermalijn om voor te lezen. Dit jaar was basisschool De Zon in De Kwakel aan de beurt. Heiliegers – uiteraard mét ambtsketen – las voor uit het Prentenboek van het Jaar: ‘Help! Een verrassing!’ van schrijfster Miriam Bos. De kinderen luisterden zeer aandachtig.

“Heel leuk, die interactie met de kindjes. Het is zeker de bedoeling deze voorleestraditie tijdens de Nationale Voorleesdagen in stand te houden. Voorlezen is niet alleen leuk om te doen, maar ook erg leerzaam voor de kinderen. Hoe meer taal zij in die jonge fase horen, des te groter is de woordenschat op latere leeftijd. Daar is veel onderzoek naar gedaan”, aldus Heiliegers.