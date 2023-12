Burgemeester feliciteert echtpaar Beuse met 60 jaar huwelijk￼

Uithoorn – De beslissing van Tineke Jaspers om niet te gaan slapen maar samen met haar kamergenote ‘stiekem’ naar het strand in Scheveningen af te reizen, veranderde voor altijd haar leven. Want op die avond, 63 jaar geleden, en op dat strand ontmoette ze de liefde van haar leven: Simon Beuse. Nu vieren ze hun zestig jaar huwelijk. Burgemeester Pieter Heiliegers ging bij hen op bezoek in de woning van het diamanten paar, aan de Arthur van Schendellaan in Uithoorn.

“We wonen hier 58 jaar. We waren de eerste bewoners,” vertelt mevrouw Beuse-Jaspers (87) aan de burgervader. “In de begintijd was er weinig te doen in Uithoorn. Het was saai. Maar tegenwoordig is er veel meer levendigheid en gezelligheid. Zo zijn GERRIT en de activiteiten in De Balletzaak mooie aanwinsten voor het dorp. En heel fijn, we hebben alle voorzieningen op loopafstand.”

Reizen

Meneer Beuse werkte in het lab bij IBM en zijn vrouw in de verpleging bij het Sint Jan ziekenhuis in Zaandam. “Na ons trouwen vertrokken we al snel naar Amerika, omdat Simon daar een baan kreeg aangeboden. Helaas kreeg ik geen werkvergunning. Dat vond ik heel jammer. Maar ik verveelde me niet. Ik heb daar mijn hobby naaien verder ontdekt. Ik maakte veel japonnen. Ook wandelde ik veel met de kinderen uit de buurt,” glimlacht de bruid. Haar man vult aan: “We reisden ook veel. Dan gingen we vrijdag weg en kwamen we maandagochtend weer terug.”

Koninklijke onderscheiding

Terug in Nederland vestigde het paar zich in Uithoorn en werkte meneer Beuse als programmeur. Zijn echtgenote ging als vrijwilligster aan de slag bij De Zonnebloem Uithoorn-Amstelhoek en het Emmaus -parochieteam in Uithoorn. Verder heeft mevrouw Beuse zeker 70 prachtige dameskostuums in Dickens-stijl gemaakt voor het gelegenheidskoor The Xmas-Vocals. Ze kreeg vorig jaar voor al haar vrijwilligerswerk een koninklijke onderscheiding.

Muziek

Hun twee kinderen Renate en Ferdinand vertellen aan de burgemeester dat zij terugkijken op een fijne jeugd. “Muziek speelde altijd een rol in huis,” memoreren ze. “En de kinderen uit de buurt waren hier niet weg te slaan!” Na meerdere kopjes thee, een stuk taart en mooie herinneringen over en weer is het voor de burgemeester tijd om terug te gaan naar het gemeentehuis. “Maar eerst wil ik nog graag een cadeau overhandigen,” vertelt hij. Het paar krijgt een insigne overhandigd. “Daar zijn we heel blij mee, net als met de bloemen die we al eerder gekregen hebben,” laat het diamanten paar weten. Ook de burgemeester kijkt terug op een mooi bezoek.