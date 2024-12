Burgemeester feliciteert diamanten echtparen

Uithoorn – In Het Spoorhuis werden vorige week acht diamanten echtparen door burgemeester Pieter Heiliegers ontvangen. Al eerder dit jaar was met veel succes een bijeenkomst voor 50-jarige bruidsparen gehouden. Dit succes vroeg om meer. Afgelopen donderdag was het zover voor de 60-jarige huwelijken.

‘Adamas’ komt uit het Oudgrieks en betekent onoverwinnelijk of onverwoestbaar. Het is de oorsprong van het woord diamant. De diamant is voor zover bekend het hardste materiaal dat in de natuur voorkomt. Deze echtparen zijn onverwoestbaar in hun liefde voor elkaar. Getrouwd in 1964, 60 jaar in de echt verbonden.

‘Een bijzondere mijlpaal en een felicitatie waard’, aldus de burgemeester. Hij haalde in zijn toespraak wat gebeurtenissen over dit jaar aan. De eerste niet-Japanse judoka, Anton Geesink, wint Olympische Spelen. De Rolling Stones kwamen in dit huwelijksjaar voor het eerst naar Nederland voor een optreden. Het werd een gedenkwaardig concert dat uiteindelijk door de politie werd afgebroken. En een kilo aardappelen kostte in 1964 0,12 eurocent. De Nederlandse regering maakte zich ook druk over de verhoogde toegangsprijs op de Scheveningse Pier; van twee kwartjes naar 1 gulden. In Rusland wisselde de macht van Chroesjtsjov naar Brezjnev. En een leuk detail: de burgemeester is ook in die zeer koude winter geboren.

Veel echtparen hadden elkaar ontmoet tijdens dansles. Al dansend zijn ze met elkaar het leven door gegaan. Met een lach en een traan. Er werden prachtige, verdrietige, mooie en ontroerende verhalen met elkaar gedeeld. Het was met recht een diamanten bijeenkomst.

Diamanten echtparen op de foto met de burgemeester. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest