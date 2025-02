Burgemeester feliciteert bruidsparen met gouden jubileum

Uithoorn – Negen echtparen die onlangs hun vijftig jarig huwelijksjubileum vierden, werden vorige week in het Spoorhuis gefeliciteerd door burgemeester Pieter Heiliegers. Deze ‘gouden’ koppels stapten in de maanden november en december 1974 in het huwelijksbootje.

Ruim vier jaar geleden is de burgemeester gestart met het (in etappes) uitnodigen van echtparen die 50 jaar getrouwd zijn voor een gezamenlijke feestelijke bijeenkomst. Inmiddels een traditie dus.

Heiliegers: ‘Het is echt altijd een zeer gezellige ochtend, waar iedereen elkaar veel te vertellen heeft. De tafeltjes worden aan elkaar geschoven en zo kletst iedereen ronduit met elkaar. Ook ik schuif aan om met de paren een praatje te maken en om hen te feliciteren. De meeste ken ik al van een eerdere ontmoeting, dus dat is erg leuk.’

UEFA Cup

In zijn welkomstwoord noemde de burgemeester enkele gebeurtenissen uit ‘het huwelijksjaar’ 1974. Denk aan de verloren WK-finale voetbal tegen Duitsland. Extra pijnlijk omdat Nederland eerst nog op voorspong was gekomen door een goal van Neeskens. Deze verloren finale (1-2) ligt zelfs vandaag de dag nog wat gevoelig, zo blijkt uit de reacties.

Ook vroeg de burgemeester of er Feyenoord-fans aanwezig waren. Eén bruidegom durfde zijn hand op te steken. Moedig, want de meeste maakten duidelijk dat zij voor Ajax zijn. De burgemeester stelde de vraag echter niet zomaar. In 1974 is er namelijk Hollands glorie op clubniveau: Feyenoord wint als eerste Nederlandse club de UEFA Cup. In de finale komen de Rotterdammers in twee duels voorbij de Engelse club Tottenham Hotspur.

Blaaspijpje

Maar ook memoreerde de burgemeester de invoering van het blaaspijpje voor alcoholcontroles. De horeca is bang voor omzetverlies. Een echtpaar wist zich dat goed te herinneren. ‘Bijna niemand dronk alcohol op ons huwelijksfeest. Op onze rekening stonden bijna alleen maar frisdrankjes!’

De gouden paren kregen na afloop een cadeautje mee (theeglazen met gemeentelogo) en een bos bloemen in de gemeentelijke kleuren paars-geel. Ook krijgen zij de groepsfoto thuis toegestuurd. De bijeenkomst werd door de bruiden en bruidegoms erg gewaardeerd.

Burgemeester Pieter Heiliegers met de 9 gouden echtparen die in november/december 1974 in het huwelijksbootje stapten. Foto: Patrick Hesse / VisionQuest