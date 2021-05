Burgemeester Divendal plaatst eerste bewegwijzering waterlinieroute

De Ronde Venen – De Waterlinie-route is een Lange afstand Fietsroute (LF) langs de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de West-brabantse Waterlinie. Het is een van de nieuwe LF-icoon-routes, nationale routes met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. De LF Waterlinieroute is goed voor 410 kilometer trappen tussen Edam en Bergen op Zoom. Komende weken wordt langs het hele tracé bewegwijzering geplaatst. Deze week doet Routebureau Utrecht dat in de provincie Utrecht. Burgemeester Maarten Divendal heeft het eerste bordje geplaatst langs het riviertje het Gein bij Abcoude. Vanaf half juni is de hele route te fietsen.

Het is niet heel toevallig dat Maarten Divendal het eerste bordje plaatst. Hij is ambassadeur van het Pact van Ruigenhoek voor het thema recreatieve benutting. Hierin bundelen 14 partijen in de provincie Utrecht hun krachten voor de bescherming, ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Divendal: “Het tracé maakt uniek erfgoed toegankelijk, en verbindt natuur en cultuurhistorie aan een prachtige fietsroute. Ik ga zelf ook graag met mijn gezin op fietsvakantie. Dat maakt dat ik enthousiast ben over de LF Waterlinie-route die voor een deel door gemeente De Ronde Venen loopt.”

Eenvoudig

De bewegwijzering van de LF Waterlinie-route is eenvoudig en duidelijk: de route is in 2 richtingen voorzien van bordjes ‘LF Waterlinie-route’. Volg de bordjes en ontdek indrukwekkende forten en fiets door karakteristiek militair landschap. Bezoek eeuwenoude vestingen en slaap op pittoreske plekjes in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, sinds 1996 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Het prachtige groene liniegebied vol forten, sluizen, dijken, kanalen, bunkers, idyllische vergezichten en bourgondische restaurants leent zich uitstekend voor meerdere dagen fietsplezier.

De verdedigingslinies staan in de schijnwerpers, omdat de 4 waterlinie provincies en het Nederlands Fietsplatform het fietstoerisme een sterke impuls willen geven. Zij willen meer bezoekers uit eigen land en het buitenland naar dit Nederlands erfgoed trekken.

LF-routes vormen al meer dan een kwart eeuw een netwerk van langeafstand fietsroutes

in Nederland. Het gebruik van het netwerk is goed, maar de wereld van het recreatief fietsen wijzigt snel.

Stichting Landelijk Fietsplatform als beheerder van het LF-netwerk bouwt de bestaande lange afstand fietsroutes om naar een set van 10 ‘LF-icoon-routes’ die (meer) fietsers stimuleren om een fietsvakantie

in Nederland te houden. Eenvoud/gemak en plezier zijn daarbij de kernbegrippen.