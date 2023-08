Burgemeester brengt bezoek aan Wijkcentrum Bilderdijkhof

Uithoorn – Vorige week bracht burgemeester Pieter Heiliegers een bezoek aan Wijkcentrum Bilderdijkhof. Het Wijkcentrum vervult een belangrijke rol in het dorp, doordat veel inwoners elkaar hier kunnen ontmoeten bij allerlei activiteiten. Ook is er een groot aantal buurt-bewoners die hier vrijwilligerswerk doet. De burgemeester sprak geanimeerd met diverse aanwezigen op de woensdagochtend, zoals deel-nemers van de Ontmoetingsgroepen Uithoorn (dagbesteding voor mensen met dementie) en de biljartclub. Ook de bezoekers van Buurtkamer Bilderdijkhof, de wijkcoaches en een ouderenadviseur waren aanwezig.

Tijdens de wandeling door het Libellebos (deze start elke woensdag om 10.30 uur vanaf het wijkcentrum) toonde de burgemeester veel interesse voor de ervaringen en verhalen van de deelnemers. Niet iedereen had de burgemeester herkend en dat maakte de gesprekken heel ongedwongen. Een aantal wandelaars vond wel dat ‘die nieuwe meneer’ ‘erg nette schoenen’ aan had. (Hij had vlak erna een andere, formelere afspraak en geen tijd om zich om te kleden, red.) Na afloop van de wandeling was er heerlijke Marokkaanse harira, een maaltijdsoep bereid door vrijwilligers.

Verrast

De burgemeester was verrast te zien dat er zoveel te doen is in het wijkcentrum, ook in de zomerperiode. “De medewerkers van ‘Uithoorn voor Elkaar’ en de vrijwilligers doen ontzettend goed werk. Met veel enthousiasme en passie. Je merkt dat de inwoners die hier komen enorm genieten. Ik heb met meerdere deelnemers een praatje gemaakt en dan hoor je wat sommigen hebben meegemaakt in hun leven. En toch zijn ze hier en maken ze plezier. Petje af voor iedereen. Ik vond het fijn om hier te zijn,” glimlacht de burgemeester.

Ondanks de zomerstop bij bijvoorbeeld de cursussen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ en de schilderclub zijn er elke week nog volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen te eten, te bewegen, iets te maken. In augustus is er bijvoorbeeld een bingo (15 augustus) en een workshop ‘Thee & Plezier’ (24 augustus, verzorgd door een echte theesommelier). Op de website van ‘Uithoorn voor Elkaar’ staat de activiteitenkalender van het wijkcentrum: https://www.uithoornvoorelkaar.nu/activiteiten-in-wijkcentrum-bilderdijkhof.