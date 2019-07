Burgemeester bij brandweeroefening

Aalsmeer – Afgelopen maandagavond 8 juli heeft de vrijwillige brandweer van Aalsmeer een grote oefening gehouden bij jachthaven Stenhuis aan het einde van de Uiterweg. Ook leden van het korps Uithoorn namen deel. Een grote brand was in scène gezet. In een loods had een boot vlam gevat en het vuur verspreidde zich razendsnel. Voor de brandweerlieden niet alleen de taak om de brand onder controle te krijgen, maar ook om mensen te redden. Diverse mensen waren op het moment dat de brand uitbrak aan het werk in de loods. Drie auto’s van Aalsmeer en één van Uithoorn werden ingezet om de brand te bestrijden.

Professioneel

De oefening vond plaats in bijzijn van burgemeester Gido Oude Kotte. De eerste burger kwam een kijkje nemen en hij was onder de indruk. Het korps van Aalsmeer bestaat weliswaar uit vrijwilligers, maar allen tonen professionaliteit en altijd weer honderd procent inzet. En dit is alom bekend bij omliggende (professionele) korpsen. Regelmatig wordt de hulp van Aalsmeer ingeroepen om bij te staan bij een grote brand. Afgelopen vrijdag 5 juli werd inzet gevraagd bij een zeer grote brand in Amsterdam. De vrijwilligers van het korps Aalsmeer hebben hier een groot watertransport aangelegd, zodat de collega’s voldoende bluswater tot hun beschikking hadden. Afgelopen dinsdag is assistentie verleend op de A10 en op de dag van de oefening is hulp verleend bij een ongeval in UIthoorn.

Tof!

De heren en dames vrijwilligers verlenen deze hulp met plezier. “Het blijft tof dat een vrijwillige kazerne zo vaak opgeroepen wordt om de beroeps te assisteren”, aldus een bericht op twitter. Aalsmeer mag/kan trots zijn op ‘haar’ korps en de nieuwe burgemeester is dit vast en zeker nu ook. De oefening verliep gecoördineerd en is prima uitgevoerd.

Foto: www.kicksfotos.nl