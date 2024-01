Burgemeester bezoekt oudste inwoonster van Uithoorn￼

Uithoorn – Net voor de feestdagen bracht burgemeester Pieter Heiliegers een bezoek aan de inmiddels oudste inwoner van de gemeente Uithoorn. Mevrouw Berg is 102 jaar geworden. Het was niet de eerste keer dat de jarige de burgervader ontmoette. Ook vorig jaar, toen zij 101 werd, kwam hij op bezoek. Toen vertelde ze dat ze nog geregeld naar de kapper gaat en gebruikmaakt van Automaatje. Dit keer ging het gesprek vooral over de rijke Indonesische keuken. De jarige is namelijk in het voormalige Nederlands-Indië geboren. ‘Ik heb de kookkunsten geleerd van mijn moeder,’ vertelt ze trots.

En beiden hebben iets met computers. De burgemeester omdat hij voor zijn ondernemerstijd en voor zijn werk in het Openbaar Bestuur actief was in de ICT/computersector. Destijds had hij ook regelmatig contact met het bedrijf Sperry-Univac die later samenging met computerbedrijf Burroughs. Mevrouw Berg was daar in haar laatste werkzame leven directiesecretaresse. Veel herkenning over die tijd over en weer.

Net als vorig jaar is haar mantelzorgster en vriendin Paulien van de partij. Zij zorgt voor thee en koekjes. ‘Wat goed om te zien dat u nog steeds zo goed voor haar zorgt,’ laat de burgemeester weten. De burgemeester overhandigt een mooie bos bloemen aan de jarige die met veel dankbaarheid in ontvangst worden genomen. Ook de Uithoornse chocolaatjes worden zeer op prijs gesteld. Bij het afscheid belooft de burgemeester aan mevrouw Berg om volgend jaar, als zij 103 wordt, weer bij haar op bezoek te komen. ‘Ik hoop dat ik het haal,’ lacht ze.