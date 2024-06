Burendag 2024: ‘Buurtendag’ en ‘Sport- en cultuurfestival’

Uithoorn – Op zaterdag 28 septem-ber is het nationale Burendag, een initiatief van Douwe Egberts om de samenhorigheid in de buurt te vergroten. De gemeente Uithoorn maakt dit evenement wat groter door van alles te organiseren, zoals ‘Buurtendag’ en het ‘Sport- en cultuurfestival’.

Buurtendag

Het ontmoetingsproject ‘Dit zijn wij Uithoorn’ onder leiding van wethouder José de Robles en Naomi Heidinga organiseren ‘Buurtendag’ en nodigen hiervoor inwoners, instellingen en organisaties uit om de deuren voor elkaar te openen, zodat iedereen bij elkaar kan buurten, praten over passies en elkaar kan leren kennen!

Wethouder De Robles: “Tijdens ‘Buurtendag’ willen we laten zien dat Uithoorn en De Kwakel veel te bieden hebben. Geniet van het natuurschoon, vind verborgen pareltjes en ontdek de historie van het gebied. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen! Iedereen die meedoet maakt een eigen programma, op zijn of haar erf.”

Heidinga vervolgt: “Organiseer bijvoorbeeld een picknick in je verborgen theetuin. Laat bezoekers de alpaca’s bewonderen of laat ze de weg terugvinden in het doolhof. Regel een sjoeltoernooi, vertoon een historische film over de regio of organiseer een groenwandeling door de buurt. Heb je een bijzondere ver-zameling? Open één dag je eigen museum. Geef belangstellenden een rondleiding door je bedrijf.”

Meld je nu aan voor Buurtendag!

Ideeën? Meld je activiteit via ditzijnwijuithoorn@gmail.com. Er wordt gezorgd voor een inter-actieve kaart, zodat men weet waar wat te beleven is. Doe mee, leer elkaar kennen en laat zien waar we trots op kunnen zijn. Meer informatie: www.ditzijnwijuithoorn.nl.

Sport- en cultuurfestival

Maar er wordt dus nog meer gedaan op Burendag. De sport- en culturele clubs worden de komende tijd door de gemeente uitgenodigd om op Burendag ook hun deuren open te gooien en wel voor het ‘Sport- en cultuurfestival’. Doel is om iedereen, uit de buurt of verderop, kennis te laten maken met het sport- en cultuuraanbod in Uithoorn en De Kwakel door mee te doen aan hun activiteiten. Kortom, van alles te beleven. Dus zet zaterdag 28 september in de agenda.

Op de (door Gemeente Uithoorn aangeleverde) foto: Wethouder José de Robles.