Buitenvoorstellingen bij het Poppentheater

Amstelveen – Op zondag 7 mei gaat het Amstelveens Poppentheater om 14.30 uur naar buiten. In een kleine wandeling worden twee tuinen in de buurt van het theater bezocht waar twee kleine voorstellingen te zien zijn over katten. Lot Lohr (bekend van Sesamstraat) vertelt het verhaal over de kat van ome Willem die nergens te vinden is. Hij moet ergens zijn, zoek je mee?

Charlotte de Lange (de Vliegende Koffer) is op weg naar een miss Poezenverkiezing om te pronken met miss Miauw, maar er gaat onderweg iets mis. Komen ze wel op tijd? Na afloop komt iedereen naar het theater waar de kinderen nog een leuk presentje mee naar huis mogen nemen. Voor iedereen vanaf 4 jaar. Er kunnen 40 mensen aan mee doen.

Kaarten reserveren kan via www.amstelveenspoppentheater.nl, per mail: info@amstelveenspoppentheater.nl of bel 020-6450439.